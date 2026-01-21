сегодня в 17:56

Волонтеры помогли с уборкой терапевтического отделения больницы в Клину

21 января представители клинского отделения движения «Волонтеры Подмосковья» пришли в терапевтическое отделение Клинской больницы с инициативой помочь в уборке помещений. Волонтеры предложили свою помощь руководству учреждения, и их поддержали.

По словам Натальи Кривоносовой, начальника отдела по добровольчеству и работе с молодежью, волонтеров обеспечили всем необходимым инвентарем и средствами для уборки. Добровольцы отмыли стены, плинтусы и окна в коридорах отделения, не мешая лечебному процессу.

Главврач Клинской больницы Маргарита Головченко поблагодарила волонтеров за поддержку и отметила важность такой помощи для пациентов и медицинского персонала.

Лидеры движения сообщили, что планируют проводить подобные уборки в медицинских учреждениях округа на регулярной основе. В городском округе Клин сейчас насчитывается около 900 волонтеров разных возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.