Волонтеры Подольска помогли коммунальщикам расчистить снег после циклона

сегодня в 14:53

Волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья» 28 января присоединились к уборке снега во дворе дома №2 на улице Кирова в Подольске, чтобы поддержать коммунальные службы после снежного циклона.

В Подольске на улице Кирова, у дома №2, волонтеры молодежного движения «Волонтеры Подмосковья» помогли коммунальным службам расчистить снег после сильного циклона. Добровольцы освободили от сугробов детскую площадку и прилегающую территорию.

Для многих участников это был первый опыт работы с лопатой. Студент Московского областного современного колледжа Рахим Шаронов отметил, что считает помощь другим важной и необходимой.

Коммунальные службы городского округа продолжают работать в усиленном режиме. Волонтеры вместе с ними очищают дороги, тротуары, подходы к автобусным остановкам и подъезды к домам, чтобы обеспечить безопасность и удобство для жителей.

Синоптики прогнозируют, что циклон покинет Подмосковье только 29 января. В отдельных районах высота снежного покрова может достигать 50 сантиметров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.