Волонтеры Подмосковья высадили деревья, подаренные региону на выставке «Россия»

Подмосковные волонтеры высадили деревья, которые подарили региону Белгородская область и Республика Крым на международной выставке-форуме «Россия», сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Шебекинский дуб

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Одно из подаренных деревьев — Шебекинский дуб — одно из самых старых, растущих на Белгородчине. Для жителей региона это дерево символизирует стойкость и нерушимость. Более того, сейчас область переживает сложные времена, каждый день оказываясь под обстрелами противника. Однако многие субъекты России оказывают жителям поддержку.

В Белгородскую область постоянно присылают гуманитарную помощь, строительные материалы, медикаменты, также людям предлагают временные дома на других территориях. В марте Московская область приняла у себя 400 детей и родителей из Белгорода. В регион приехали и 15 юных спортсменов, которые продолжат тренироваться до конца июня. Около 70 ребят из Белгорода сейчас занимаются в Серпухове и Мытищах.

В знак благодарности Белгородский регион подарил Подмосковью саженцы дуба из Прохоровского питомника. По словам жителей региона, это дерево такое же могучее, как и люди, живущие там.

Волонтер Подмосковья из Реутова Софья Шинкарева отметила, что белгородцы хотели, чтобы частица их края проросла в других уголках страны, поэтому саженец передали и в Московскую область. Волонтеры решили посадить дерево напротив Дома правительства. Хотела сделать это раньше, но побоялись из-за холода, который может навредить дубу.

«Я несколько раз была на выставке «Россия». Там создано уникальное место, которое объединяет всю нашу страну, всех проживающих в ней людей. На ней не только можно увидеть достижения регионов, это также отличная возможность встретиться, пообщаться, поделиться своим опытом с единомышленниками, понять, насколько мы все едины, дружны и непобедимы», — рассказала Шинкарева.

Крымская сосна

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Дерево подарили Подмосковью в знак нерушимой дружбы в рамках акции «Русская весна. 10 лет вместе». Саженец вырастили в питомнике «Белогорское лесное хозяйство». Семена заготовлены в лучших насаждения Крымского полуострова.

Сосна с древности росла на всех склонах и горах до самого морского берега. Также растение называют сосна Палласа, она занесена в Красную книгу России и может дожить до 600 лет. Не один десяток поколений будет помнить о дружбе Подмосковья и Крыма.

Волонтер Подмосковья из Жуковского Максим Холин отметил, что в выставке «Россия» участвуют многие регионы. Он бывал на полуострове и отметил его красоту и прекрасных людей. В этот раз вместе с друзьями волонтер приехал, чтобы посадить частичку Крыма в Подмосковье.

«Мне рассказывали, что она может жить даже более 600 лет. Например, у подножия горы Ай-Петри не так давно ученые обнаружили дерево, возраст которого, по их подсчетам — 1500 лет. Это просто невероятно! Представляете, если наша сосна приживется в Красногорске, то ее смогут увидеть наши потомки, которые будут жить в ХХII веке», — отметил волонтер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.