Волонтеры Подмосковья участвуют в Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Продолжается прием заявок на участие в Международной премии «#МЫВМЕСТЕ, которая поддерживает лидеров социальных преобразований России и всего мира. Торжественный старт заявочной кампании был дан в Сочи на Всемирном фестивале молодежи. Организаторы ждут проекты в сферах образования, добровольчества, здоровья, медиа, развития городской среды, поддержки и защиты незащищенных групп населения, помощи животным, социального предпринимательства и в отраслевых бизнес-проектах. Организацией регионального этапа премии в Подмосковье занимается министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это отличная возможность для волонтеров Подмосковья, социально ориентированных НКО и представителей бизнеса получить поддержку на реализацию своих добровольческих идей и инициатив, которые сделают наш регион еще лучше. В прошлом году от Московской области было подано более 500 заявок. Из них победителями регионального этапа стали 26 волонтеров, 18 некоммерческих и 7 коммерческих организаций. В полуфинал премии прошли 89 подмосковных проектов, в финал — 7. На сегодняшний день на Международную премию # МЫВМЕСТЕ от Московской области наши активисты подали более 120 заявок. Прием проектов продлится до 3 июня. Я приглашаю всех, у кого есть социально значимые инициативы, принять участие в премии, все подробности — на сайте премия.мывместе.рф», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В 2024 году организаторы обновили модель премии. Национальный трек включает новые категории и номинации, в том числе для личностей, организаций и территорий. Теперь заявлять можно и проекты, и общественно значимые поступки, практики меценатства и наставничества. Впервые участие в премии могут принимать муниципалитеты и регионы, которые представляют свои комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. В честь года семьи учреждена специальная номинация «Добрая семья», а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем премии 2024 года.

Будет запущена специальная программа взаимности: участники премии будут выполнять различные задания (помогать НКО, принимать участие в акциях федеральных партнеров, собирать гуманитарную помощь и др.) и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы. Призеры премии #МЫВМЕСТЕ в номинациях подкатегорий «Бизнес» и «НКО» получат статус «Партнер национальных проектов России», заявляя свои проекты на национальную премию «Наш вклад», оператором которой выступает АНО «Национальные приоритеты».

Финалисты премии получат общественное признание, выйдут на новый уровень партнерств, получат инструменты для масштабирования своих проектов, пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций и получат наставническую помощь от членов Оргкомитета премии, руководителей крупных компаний и государственных деятелей.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению президента России. Организатор премии — ассоциация волонтерских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Цель премии — признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Оргкомитет по присуждению премии #МЫВМЕСТЕ возглавляют первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Премия проводится при поддержке национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.