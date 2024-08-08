«Волонтеры Подмосковья» собирают помощь для жителей Курской области

Швелидзе: жители могут передать гумпомощь в Курск через «Волонтеров Подмосковья»

Во время проведения акции «Доброе дело» активисты собирают изделия первой необходимости. Пострадавшим планируют передать одежду, сухие пайки, медикаменты, электрогенераторы и другие изделия. Координацией «Волонтеров Подмосковья» занимается министерство информации и молодежной политики Московской области.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что орган власти следит за ситуацией в Курской области и не может остаться в стороне. Основная его задача — предпринять любые действия для помощи людям.

Желающие могут сдать любые нужные вещи в один из пунктов сбора в своем городе. «Волонтеры Подмосковья» отвезут собранные товары на склад в Балашихе и отправят в Курск. Также Швелидзе призвала всех жителей региона присоединиться к «Доброму делу».

Контактные данные и график работы пунктов сбора можно посмотреть на сайте. Помочь акции «Доброе дело» могут представители бизнеса. Для этого можно обратиться к волонтерам на почту info@volontermo.ru или в сообщения во ВКонтакте.

Другая подробная информация об акции «Волонтеров Подмосковья» опубликована на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.