Волонтеры Подмосковья проведут акции по раздельному сбору отходов 18 и 19 января

18 января акции пройдут в:

г. о. Подольск, Екатерининский сквер с 14:00 до 15:00;

м. о. Раменский: г. Раменское, ул. Гурьева, д. 15, к. 1 с 11:00 до 13:00; пос. Быково, Школьный тупик, д. 1а с 12:00 до 15:00;

г. о. Люберцы, пос. Томилино, ул. Плеханова, д. 15 (Парк сказок) с 12:00 до 15:00;

г. о. Щелково, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17 с 11:00 до 13:00;

м. о. Чехов, г. Чехов, ул. 8 Марта, д. 1А с 10:00 до 10:50;

г. о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Попова, д. 1 (Наташинский парк) с 12:00 до 15:00;

Одинцовский г. о.: с. Немчиновка, Советский проспект, д. 4 (Немчиновский Дом культуры) с 15:00 до 16:00; мкр. Новая Трехгорка, ул. Кутузовская, д. 74б с 14:00 до 15:00;

Ленинский г. о.: г. Видное, ул. Советская, д. 24 с 11:30 до 12:30; пос. Расторгуево, ул. Ольгинская, д. 53 с 12:00 до 13:00;