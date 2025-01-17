Волонтеры Подмосковья проведут акции по раздельному сбору отходов 18 и 19 января
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
18 и 19 января всех экологически ответственных жителей Московской области приглашают присоединиться к серии акций по раздельному сбору отходов. Можно не только сдать ненужное, но также принять участие в работе фримаркетов и выбрать для себя полезные вещи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
18 января акции пройдут в:
- г. о. Подольск, Екатерининский сквер с 14:00 до 15:00;
- м. о. Раменский: г. Раменское, ул. Гурьева, д. 15, к. 1 с 11:00 до 13:00; пос. Быково, Школьный тупик, д. 1а с 12:00 до 15:00;
- г. о. Люберцы, пос. Томилино, ул. Плеханова, д. 15 (Парк сказок) с 12:00 до 15:00;
- г. о. Щелково, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17 с 11:00 до 13:00;
- м. о. Чехов, г. Чехов, ул. 8 Марта, д. 1А с 10:00 до 10:50;
- г. о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Попова, д. 1 (Наташинский парк) с 12:00 до 15:00;
- Одинцовский г. о.: с. Немчиновка, Советский проспект, д. 4 (Немчиновский Дом культуры) с 15:00 до 16:00; мкр. Новая Трехгорка, ул. Кутузовская, д. 74б с 14:00 до 15:00;
- Ленинский г. о.: г. Видное, ул. Советская, д. 24 с 11:30 до 12:30; пос. Расторгуево, ул. Ольгинская, д. 53 с 12:00 до 13:00;
- г. о. Королев, ул. Коммунальная, д. 3 с 12:00 до 16:00.
19 января акции запланированы в:
- г. о. Домодедово, ул. Тихая, д. 27 с 11:00 до 13:00;
- г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка, мкр. Голландский квартал, д. 26, к. 2 с 12:00 до 13:30; парковка ТЦ «Акварель» с 12:00 до 14:00;
- г. о. Щелково, ул. Талсинская, д. 64 с 12:00 до 14:00;
- Можайский г. о., ул. Толбухина, д. 9, к. 1 с 12:00 до 13:00.
В чистом и отсортированном виде организаторы принимают:
- макулатуру;
- алюминиевые и консервные банки;
- стеклотару;
- электронику;
- пакеты и пленку;
- ненужную одежду.
Организаторы приветствуют помощь активистов и волонтеров.
Мероприятия в первую очередь направлены на развитие инфраструктуры раздельного сбора и вовлечение общественности в экологическую повестку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.