Волонтеры Подмосковья поздравляли работающих в праздники людей в рамках акции

С 4 по 11 января в Московской области проходила региональная акция «Новогоднее добро», организованная региональным ресурсным центром Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники волонтерских отрядов активно помогали окружающим и сделали праздники ярче для многих людей. В рамках акции добровольцы поздравляли с Новым годом тех, кто проводит праздники на службе — врачей, спасателей, военных. Они также оказывали помощь пожилым людям в уборке, проводили новогодние зарядки, лепили снеговиков и посещали приюты для животных, где заботились о питомцах и кормили птиц.

В Рождество волонтеры наряжались в праздничные костюмы, колядовали и устраивали конкурсы. Также они играли в игры проекта «Добро не уходит на каникулы», такие как «Музыкальное лото» и «Добробатл».

«Эти каникулы стали для нас примером того, как важно делиться теплом и добром с окружающими. Мы поняли, что делать добро — это просто, а улыбки и благодарности, которые мы получали в ответ, сделали наши праздники еще более запоминающимися», — поделились участники акции.

В акции приняли участие около 2,5 тыс. обучающихся школ Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.