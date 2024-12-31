«Волонтеры Подмосковья» поздравили С Новым годом пациентов больницы Биокомбината

«Волонтеры Подмосковья» совместно с «Молодой Гвардией Единой России» и депутатами совета депутатов городского округа Лосино-Петровский поздравили С Наступающим Новым Годом пожилых пациентов больницы поселка Биокомбината в рамках акции «От сердца к сердцу». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский.

Волонтеры совместно с Депутатами городского округа Маховым Юрием Владимировичем и Кононовой Натальей Александровной. Выразили медицинским работникам

огромную благодарность за их труд, за спасенные жизни людей и здоровых пациентов, а так же поздравили с наступающим Новым Годом и подарили им грамоты и сладкие угощения.

Волонтеры совместно с Депутатами городского округа Маховым Юрием Владимировичем и Конновой Натальей Александровной, также пожилых пациентов находившихся на лечении в мед учреждении.

Новый год и Рождество — чудесные праздники, связанные с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. В преддверии новогодних праздников каждый человек должен чувствовать волшебство.

В атмосферу волшебного праздника окунулись Неожиданным сюрпризом для больных, находящихся на лечении, стала встреча с самым настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой в стенах медучреждения. Как водится, сказочный герой пришел не с пустыми руками, а с мешком, полным подарков.

Сказочные персонажи и поздравили больных с наступающим Новым годом, пожелав скорейшего выздоровления, исполнения заветных желаний и больше радостных дней в новом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.