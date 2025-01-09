Волонтеры Подмосковья помогают воспитанникам детского дома в Омске

Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» стали участниками соцпроекта «Энергия добра», поддержав омский Дом детства им. Г. М. Кравцова. Компания провела благотворительный аукцион, лотами которого стали «авторские» елочные игрушки: миниатюрные украшения для главного символа Нового года, объединившие все производственные площадки компании, были созданы сотрудниками вместе с их детьми.

Средства, которые были получены благодаря аукциону, направили на приобретение бытовой техники и расширение возможностей социально-бытовой инфраструктуры учреждения. Новое оборудование, включая бытовую технику и комплекты посуды, позволило воспитанникам учиться готовить под присмотром педагогов, приобретая необходимые для самостоятельной жизни навыки.

«С каждым годом в социальные проекты нашей компании вовлекается все больше сотрудников. Значительная часть этой энергии направлена на помощь детям, которые нуждаются в поддержке, заботе и внимании взрослых. Делая добро для других, мы помогаем преумножать его в мире», — поделился гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В Омске волонтеры компании также проводят арт-терапию для пациентов детских больниц, организуют спортивные мероприятия для детей с особенностями здоровья и поддерживают творческие инициативы.