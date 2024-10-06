«Волонтеры Подмосковья» передали помощь бойцам СВО

В составе груза вода, медикаменты, окопные свечи, носки, термобельё, консервы, продукты быстрого приготовления, так любимые многими бойцами сладости и многое другое.

«Хочу передать от всего Добровольческого корпуса, от всех бойцов, огромное спасибо губернатору Московской области, „Волонтёрам Подмосковья“, всем людям, которые нам помогают, доставляют сюда продукты, вещи и всё необходимое. Ребята, спасибо вам большое. Вы делаете большую, тяжёлую работу, и нам будет легче вместе с вами. Победа будет за нами», — поблагодарил представитель Добровольческого корпуса на Курском направлении с позывным «Кореец».

В качестве талисманов волонтёры передали бойцам маленькие фигурки Чебурашек, которые вяжут ребята одной из молодёжных организаций Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.