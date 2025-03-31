«Волонтеры Подмосковья» отправили более 150 кг крышечек на переработку

В честь Дня защиты Земли «Волонтеры Подмосковья» Жуковского месте с волонтерами-экологами из организации «Делай» выгрузили красное сердце, установленное у молодежного центра «Дружба» на ул. Молодежная, д. 22 и отправили их на переработку в пункт приема «Мегабак», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Жители постоянно наполняют сердце — видно, что раздельный сбор для многих уже привычка. В этот раз мы разгрузили сердце полностью. Ни одной крышечки не осталось! Собрали и сдали на переработку более 150 кг пластика. Спасибо всем, кто не остается в стороне!», — прокомментировала «Волонтер Подмосковья», муниципальный координатор организации «Делай» в г. о. Жуковский Татьяна Родионова.

На «Мегабаке» ребятам провели экскурсию по территории и рассказали как сортируется вторсырье. Некоторые категории отходов, которые можно сдать в «Мегабак»: бумага и картон, стекло, пластик, алюминий, плёнка, батарейки и аккумуляторы, лампы, мебель, одежда, бытовая техника, спил растений, крупногабаритные отходы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.