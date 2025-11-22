«Волонтеры Подмосковья» округа Пушкинский объявили старт акции «Дай лапу»

С 24 по 28 ноября инициативная молодежь собирает крупы (рис, гречка), консервы для кошек и собак, сухой корм (Bred, Pro Plan), чтобы поддержать кошек и собак, живущих в приюте для бездомных и нуждающихся в помощи животных «ЗОО ДОМ».

Пункты приема помощи будут работать в трех городах округа. В Пушкино вкусняшки можно будет принести по адресу: ул. Некрасова, д. 3А. В Ивантеевке продукты будут принимать в пункте сбора на улице Победы, д. 20. А в Красноармейске — на улице Строителей, д. 7. Пункты будут работать с 14:00 до 18:00.

Приют «ЗОО ДОМ» существует с октября 2013 года. Сейчас у него 3 филиала в городах Королев и Щелково. В настоящее время в них обитают около 200 собак и 150 кошек. Благодаря заботливому отношению к питомцам и широкой информационной кампании около 1500 животных обрели настоящий дом и новую жизнь в семье.

Активисты молодежного центра «Точка притяжения» уже неоднократно посещали приютских питомцев. Гуляли с ними, привозили корма и консервы, расчищали территорию, рубили дрова и перебирали доски на растопку, заполняли дровники и мыли миски.

Уже 29 ноября, сразу после сбора, волонтеры планируют привезти в приют новую партию необходимого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.



