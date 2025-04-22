Волонтеры Подмосковья начали работу на голосовании за объекты благоустройства

Жители Подмосковья, начиная с 21 апреля и до 12 июня, могут поучаствовать во Всероссийском онлайн-голосовании, в котором сами выберут приоритетный объект для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что жители могут рассчитывать на помощь «Волонтеров Подмосковья», если столкнутся с трудностями или появятся какие-то вопросы по ходу голосования.

«Сейчас волонтерский корпус проекта ФКГС насчитывает более 2400 волонтеров, но число активистов постоянно растет. Присоединиться к работе ребята могут в любой момент до окончания голосования. Активисты работают на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях — всего их 288. Ребята рассказывают жителям о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале. Работы впереди много, желаю удачи!» — отметила Швелидзе.

Желающие также могут не только поучаствовать в стартовавшем онлайн-голосовании, но и стать волонтером проекта. Подать заявку на вступление в волонтерский корпус могут жители Подмосковья уже с 14-летнего возраста. Для этого достаточно зайти на официальный сайт, зарегистрироваться там, затем перейти на другой портал.

Голосование за объекты благоустройства проходит на специальном сайте. Сделать свой выбор может любой житель региона. Министерство информации и молодежной политики Московской области поощряет всех, кто проголосовал. Помимо этого благодарными остаются и жители округов, которые получают комфортную и благоустроенную среду для жизни.

Мнение волонтера

Некоторые волонтеры решают поучаствовать в проекте повторно. Михаил Крымов из Ногинска отметил, что ему приятно быть частью важного проекта, так как много и с удовольствием гуляет по родному городу и видит, как он развивается и меняется в лучшую сторону.

«Как узнал о наборе волонтеров, сразу подал заявку — обучение несложное, работать комфортно. Ребят, присоединяйтесь!» — отметил Михаил.

О проекте

Впервые Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства было запущено в 2021 году. Тогда в нем поучаствовали около 300 тысяч жителей Подмосковья. За четыре года в этой программе в общей сложности поучаствовали почти 350 тысяч добровольцев из разных уголков страны, включая школьников, молодежь и «серебряных» волонтеров.

Улучшения в городской среде, которые произошли в результате голосования, теперь можно увидеть на всей территории области: здесь появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны, которыми могут пользоваться все желающие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.