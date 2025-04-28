«Волонтеры Подмосковья» из Ленинского округа приняли участие в молодежном форуме

«Организация подобных инициатив министерством информации и молодежной политики очень важна для нашей молодежи, ведь вопрос информационной безопасности становится все более значимым в наше время. Активисты нашего округа активно участвуют в подобных событиях, где получают ценные знания, которые затем успешно применяют на практике», — сказал начальник отдела по работе с молодежью администрации Ленинского округа Илья Сенчуров.

Форум собрал свыше тысячи молодых людей, включая школьников, студентов, волонтеров и активистов. Ключевым моментом стала встреча с Даниилом Безсоновым, экс-замминистра информации ДНР, ветераном и экспертом. Участники активно задавали вопросы, получая ценную информацию о современной кибербезопасности, защите персональных данных и новых опасностях в интернете.

«Я благодарна за возможность посетить данный съезд и пообщаться с активистами из других округов Подмосковья, а их там было более 1000. Вдохновлена общением с экспертом и знаниями о кибербезопасности. Верю в молодежь и наши идеи. Вперед к новым вершинам», — отметила активистка местного отделения «Волонтеры Подмосковья» Анастасия Демьяненко.

Организатором мероприятия выступило министерство информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.