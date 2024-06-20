Волонтеры Подмосковья и центр «Движение» посетили форум «МЫ-БУДУЩИЕ, СИЛА СМЫСЛОВ»

Волонтеры Подмосковья и сотрудники молодежного центра «Движение» городского округа Лосино-Петровский приняли участие в форуме «МЫ-БУДУЩИЕ, СИЛА СМЫСЛОВ», который прошел в ДК «Подмосковье» в городском округе Красногорск с лидерами общественного мнений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский.

В качестве спикера выступил Павел Константинович Островский. Он является Священником Русской православной церкви, настоятелем Георгиевского храма в Нахабино, телеведущим, автором книг, блогером, интернет-миссионером было представлено множество тем для обсуждения: Павел Островский поделился своими мыслями на различные темы. Павел ответил на все вопросы, которые задавали ему участники мероприятия.

В ДК «Подмосковье» присутствовало около тысячи школьников, студентов, активистов молодежных организаций, участников волонтерских движений и молодогвардейцев из различных городских округов Московской области Эта встреча стала важным событием для молодежи, поскольку она помогла им лучше понять себя, определить свои приоритеты, а также задуматься о жизни, семье и обществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.