Волонтеры Подмосковья и студенты Мытищинского колледжа написали письма ветеранам

7 апреля «Волонтеры Подмосковья» молодежного центра «Импульс» провели акцию «Напиши письмо ветерану» для студентов Мытищинского колледжа. Участники написали письма с искренними словами благодарности ветеранам за их мужество и самоотверженность, выразив свою признательность за чистое небо и мирную жизнь.

Это уже шестое доброе дело в рамках проекта «80 добрых дел», и организаторы надеются, что такие акции вдохновят молодежь на дальнейшее волонтерство и поддержание традиций уважения к ветеранам.

Всероссийская акция «Напиши письмо ветерану» является не только памятной, но и социально значимой инициативой. В современном обществе важно помнить и заботиться о тех, кто отстоял мир для будущих поколений. Письма стали символом уважения и признательности, дающими ветеранам возможность почувствовать заботу и поддержку молодежи.

«Я рад, что могу выразить свою благодарность тем, кто подарил нам жизнь в мире. Каждое слово в письме — это шаг к тому, чтобы ветераны знали, что их подвиги не забыты», — поделился своими эмоциями куратор акции Денис Меркушин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.