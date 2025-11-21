Волонтеры Подмосковья доставили гуманитарную помощь в Донецк

Волонтеры Подмосковья отправили в Донецк очередную партию гуманитарной помощи в рамках проекта «Доброе дело». Груз адресно передали мирным жителям, участникам специальной военной операции и учреждениям города, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Очередная фура с гуманитарной помощью из Подмосковья прибыла в Донецк в рамках проекта «Доброе дело», который реализуется с 2022 года. Волонтеры собрали и доставили необходимые вещи для бойцов, мирных жителей, а также для медицинских и социальных учреждений города.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что за три года волонтеры отправили более 8,5 тысячи тонн полезного груза. По ее словам, участники проекта не только собирают вещи, но и изготавливают их самостоятельно: маскировочные сети, окопные свечи, игрушки-талисманы и письма поддержки.

В этот раз помощь была передана в 16-ю городскую больницу Донецка. Врачи получили медицинские принадлежности, а пациентам вручили соки, чай и сладости. Для подопечных Калининского территориального центра доставили продукты, средства личной гигиены и бытовую химию.

Волонтер из Подмосковья Милена Тиханова рассказала, что люди принимают помощь с благодарностью, и это мотивирует продолжать работу. Она живет в Макеевке, но регулярно участвует в сборе и сортировке гуманитарных грузов с 2023 года.

Частичку тепла и заботы волонтеры смогли передать координатору Нелли, которая помогает более чем двумстам семьям с детьми-инвалидами в Донецке.

«Для нас особенно важно поддержать тех, кто нуждается в постоянном внимании. Мы привезли теплые вещи, постельное белье, продукты, средства личной гигиены, памперсы и пеленки для детей с тяжелой формой инвалидности», — пояснила Екатерина Скорикова, руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтерства в Одинцово.

Проект «Доброе дело» стартовал по инициативе учеников гимназии имени Е.М. Примакова и при поддержке губернатора Московской области. Сейчас к акции присоединились все школы региона, а пункты сбора открыты во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.