Волонтеры Победы и Единая Россия объявили регистрацию на онлайн-игру «1418»

9 февраля Волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418», сообщила Зампред комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», Председатель Центрального совета Сторонников «Единой России» Ольга Занко в МИА «Россия сегодня» на пресс-конференции, посвященной старту набора добровольцев на ключевые мероприятия Дня Великой Победы.

Игра «1418» проводится в целях подготовки к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы» и в этом году пройдет уже в шестой раз. В 2022 году Игра вошла в Книгу Рекордов России как самая массовая интеллектуальная историческая онлайн-игра, посвященная событиям Великой Отечественной войны. А в 2025 году уже свыше 80 тысяч человек из 60 стран мира смогли проверить свои знания о подвигах Героев.

«2026 год объявлен Президентом России Годом единства народов России. Поэтому мы посвящаем игру „1418“ теме нашего исторического единства. Мы напоминаем непреложный факт: Великую Победу одержал единый многонациональный советский народ. Приглашаем всех присоединиться, тем более игра поможет лучше подготовиться к Международной акции „Диктант Победы“», — отметила Ольга Занко.

Игра будет состоять из двух блоков, каждый из которых включает 10 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной и Второй мировой войн и направленных на увековечение памяти о Героях Советского Союза, которые, независимо от их национальной принадлежности и рода войск, внесли неоценимый вклад в защиту Родины.

Игра объединит участников не только из России, но и из-за рубежа.

При создании исторической интеллектуальной Игры будут использованы архивные документы, фото-, видео- и аудиохроника. Все материалы пройдут экспертизу профессионального сообщества историков.

Принять участие может любой желающий, но претендовать на подарки смогут только участники в возрасте от 14 до 18 лет включительно, объединившиеся в команды от 3 до 10 человек, включая капитана, и прошедшие предварительную регистрацию.

По итогам каждой из пяти Игр будут определены 3 лучшие команды, которые получат памятные призы от организаторов. Победители определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов в зависимости от правильности ответов и общего минимального затраченного на них времени.

Зарегистрироваться на Игру и узнать подробности проведения можно на сайте игра-1418.рф.