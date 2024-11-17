Волонтеры передали в зону СВО маскировочные сети и инструменты

Подольские волонтеры передали защитникам в зону СВО маскировочные сети, бензопилы, масло для генератора, газ, саморезы, рабочие перчатки, продукты питания, влажные салфетки и средства личной гигиены. Все это супруги и близкие военнослужащих лично отвезут защитникам, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.

В округе ежедневно формируют гуманитарные наборы для военнослужащих и их семей. Ранее гуманитарный груз доставил житель Подольска Георгий на передовую на Сватовское направление. В его посылке были медикаменты, одежда, окопные свечи, платформа для перевозки раненых, а также пирожки.

«Чувствуется колоссальная поддержка от нашего округа ребятам. Знаю, что вместе мы не пропадем. Победа будет за нами!» — поделилась мать военнослужащего.

Любой желающий может помочь бойцам СВО, принеся необходимые вещи в Волонтёрский центр на ул. Ульяновых, 1. Крупные посылки принимаются по предварительной договорëнности на ул. Парковая, 34. По телефону 8 (4967) 50-04-93 можно звонить с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО. «Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.