Волонтеры Павловского Посада стали участниками форума «Мы будущее. Сила смыслов»

Волонтеры Павловского Посада побывали на встрече проекта «Мы будущее. Сила смыслов», которая проходила в одном из городов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спикером встречи стал эксперт сферы информационной безопасности — Егор Лукьянчиков. Начальник управления «Диалог Регионы» рассказал участникам, о принципах работы с информацией в зарубежных странах; возможностях онлайн-платформ воздействовать и манипулировать людьми; формировании определённых алгоритмов распространения деструктивного контента, основанного на фейках. Участники активно вступали со спикером в дискуссию, рассказывали о фейках, с которыми сами сталкивались на просторах интернета. Большой интерес у павловопосадских волонтеров вызвала тема связи общественного мнения и поп-культуры — сериалов и кино.

По итогу встречи все пришли к выводу о необходимости быть бдительными и подходить к любой поступающей информации с аналитической точки зрения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.