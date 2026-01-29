сегодня в 12:25

Волонтеры очистили детские площадки от снега в Воскресенске

Волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья» помогли коммунальным службам расчистить две детские площадки у молодежного центра «Олимпиец» в Воскресенске после сильных снегопадов.

В Воскресенске продолжается уборка снега после обильных осадков. К работам присоединились добровольцы из движения «Волонтеры Подмосковья». Они очистили две детские площадки у молодежного центра «Олимпиец», чтобы дети могли безопасно играть на свежем воздухе.

Ранее активисты помогли расчистить двор одинокой пенсионерке в селе Конобеево и убрали снег на автобусной остановке в деревне Расловлево, чтобы жители могли комфортно ожидать транспорт.

После завершения работ волонтеры устроили чаепитие, обсудили впечатления и наметили планы на новые акции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.