Волонтеры очистили берег реки Клязьмы в Подмосковье

Субботник на берегу реки Клязьмы в районе поселка Пироговский в Московской области состоялся в рамках экологической акции «Вода России», сообщает пресс-служба Сбера.

В мероприятии приняли участие больше 50 человек. Всего в рамках акции удалось собрать порядка 2 т мусора.

«В Сбере разработана и реализуется политика устойчивого развития, которая подразумевает работу в самых разных направлениях. Участие в экологических акциях — один из несложных, но крайне важных вариантов помочь нашей планете, сделав место, где мы живем, чище. Благодарю всех участников и гостей за неравнодушие и вклад в защиту окружающей среды!» — сказал управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Амиран Левитский.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая уточнила, что активные жители убрали скопившийся мусор и опавшую листву.

«Всего участники акции собрали больше 85 мешков мусора. Своим примером волонтеры показали, что внести вклад в сохранение чистоты водоемов может каждый», — рассказала она.

Волонтер Мария Колесова поделилась своими впечатлениями о прошедшей акции.

«Я пришла на экологическую акцию с маленькими помощниками — своими четырьмя детьми. Это их первая акция по уборке мусора. Мне кажется, что к таким добрым делам нужно приучать с самого детства. Ведь чисто не только там, где убирают, но и там, где не мусорят», — заключила она.