Волонтеры Национального центра провели пасхальные мероприятия для детей приграничья

20 апреля в Центре приема и передачи гуманитарной помощи в Курске добровольцы Национального центра помощи детям провели пасхальные мероприятия для детей. Волонтеры подготовили тематические интерактивы, веселые конкурсы и игры, чтобы каждый ребенок ощутил атмосферу праздника и заботы. Каждый участник праздника получил сладкие подарки, а главное — почувствовал, что рядом есть люди, готовые поддержать и разделить радость Светлой Пасхи.

«В этот светлый праздник, мы хотели подарить детям тепло и уют. Наши добровольцы ежедневно проявляют заботу, но этотдень особенный, и праздник для детей должен быть особенным», — рассказал руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального Центра Гиорги Булиа

Центр приема и передачи гуманитарной помощи в Курске был открыт Национальным Центром помощи детям при координации МЧС России.

Кроме того, добровольцы Национального Центра помощи посетили с подарками пункт временного размещения на базе лагеря «Олимпиец», чтобы встретиться с жителями приграничья, оказавшимися вдали от родного дома. Вместе с пасхальными подарками они принесли с собой частичку уюта, добрые слова и искреннее внимание, так необходимые тем, кто переживает трудные времена.

«Пасха — это не просто праздник, а время, когда хочется быть рядом с близкими, делиться радостью и надеждой, верить в лучшее и чувствовать себя частью большой семьи», — отметил руководитель Национального центра помощи детям в Иркутской области, который сейчас как раз находится в Курске Дмитрий Завьялов.

Праздничные мероприятия для детей на базе Центра приема и передачи гуманитарной помощи стали доброй традицией. Так, в декабре прошлого года побывать на новогодней елке Национального Центра и принять участие в театрализованных представлениях смогли более 400 детей.