Волонтеры Наро-Фоминского округа шьют 200 антидроновых покрывал в месяц

Волонтерское движение «Нара за СВОих» в Наро-Фоминском округе объединяет более тысячи человек и еженедельно отправляет на передовую две-три машины с гуманитарной помощью. Добровольцы наладили выпуск антидроновых покрывал и другой экипировки для бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В движение «Нара за СВОих» входят десять волонтерских групп, общественные организации, предприятия, школьники, студенты и жители округа. Добровольцы шьют маскировочные костюмы и сети, балаклавы, изготавливают индивидуальные перевязочные пакеты и собирают сублимированные супы. Каждую неделю на передовую отсюда отправляют две-три машины с гуманитарной помощью.

Несколько месяцев назад одним из ключевых направлений стал пошив антидроновых покрывал. Волонтеры протестировали разные материалы, проконсультировались с военными и доработали технологию. В изделия добавили дополнительный защитный слой, который лучше сохраняет тепло и снижает заметность бойца, в том числе для тепловизоров. Сейчас мастерицы изготавливают около 200 покрывал в месяц, уделяя особое внимание качеству каждого шва.

С работой движения ознакомился депутат Государственной думы Отари Аршба. Он посетил швейное производство, пообщался с волонтерами и обсудил планы сотрудничества. На поддержку проекта парламентарий направил 200 тысяч рублей — средства пошли на закупку оборудования и материалов для пошива антидроновых покрывал и маскировочных сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.