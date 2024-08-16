Волонтеры Мытищ собрали более 8 тонн гумпомощи для жителей Курской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил помощь жителям Курской области во время рабочей встречи с главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой. На данный момент волонтеры собрали более 8 тонн гумпомощи для пострадавшего от обстрелов ВСУ региона, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«У нас 15 волонтерских организаций собрали более 8 тонн гуманитарной помощи, которую уже передали на эти территории. А также мы взаимодействуем с ПВР, которые расположены в Московской области», — рассказала Купецкая.

Также глава региона напомнил, что в Мытищах в сентябре пройдут выборы. По их результатам будет сформирован новый состав Совета депутатов. Губернатор подчеркнул, что важно обеспечить легитимность голосования и сделать его максимально комфортным для избирателей.

Ранее Воробьев сообщил, что детей из Курской области распределили в комфортные летние лагеря в Московской области.

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались в оккупированных районах. Силами „Мострансавто“, а также наших коллег, которые все эти дни занимались организацией, сбором детей и доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев.