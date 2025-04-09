Волонтеры Мытищ посетили зооприют «Снупик» в Мытищах

Гости привезли собранный корм для собак и кошек, пообщались с хозяйкой приюта и познакомились с его пушистыми обитателями. В теплой, дружеской атмосфере обсудили план дальнейшей помощи. На территории приюта требуются уборка и разбор старых конструкций. Как только позволят погодные условия, волонтеры вернутся, чтобы приступить к этим работам.

«Такие выезды — это не только помощь животным, но и возможность почувствовать настоящую силу добрых дел. Мы обязательно вернемся в приют и продолжим помогать», — рассказала активистка движения «Волонтеры Подмосковья» Диана.

Волонтеры уверены, что поддержка зооприютов — это не только про заботу о животных, но и про настоящую командную работу и добрые дела, которые объединяют людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.