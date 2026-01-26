Волонтеры «Мототерапии» провели праздник для детей в центре «Мироград» в Балашихе

Волонтеры АНБО «Мототерапия» провели для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями в центре «Мироград» в Балашихе демонстрацию гоночных автомобилей. Участники мероприятия смогли не только рассмотреть машины, но и прокатиться на них.

В рамках праздника для детей организовали мастер-класс по росписи сумок-шопперов. Юные участники с интересом создавали собственные рисунки. Для мам воспитанников центра был приглашен стилист, который помог создать новые образы.

Завершилось мероприятие бумажной дискотекой, чаепитием и вручением сладких подарков. В благодарность дети подарили волонтерам коллективную работу — лошадь, выполненную своими руками.

Сообщество «Мототерапия» объединяет людей, которые стремятся помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.