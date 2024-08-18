Волонтеры Москвы передали в Курскую область новую партию гуманитарной помощи

сегодня в 10:52

В Курскую область отправили очередную партию гуманитарной помощи, собранную волонтерами в рамках акции «Москва помогает». Принять в ней участие могут все желающие, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Новая партия — порядка 60 тыс. единиц гуманитарной помощи — была собрана и отправлена менее чем за неделю», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Продукты питания, бутилированную воду, новую одежду и другие жизненно важные предметы распределяют в пункты временного размещения (ПВР) людей в Курской области.

Принять участие в акции «Москва помогает» могут неравнодушные горожане всех возрастов. Сбор гумпомощи продолжается в спецштабах и на площадках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Груз к отправке подготавливают городские волонтеры.