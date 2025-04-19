Волонтеры МНПЗ и жители Москвы поучаствовали в общегородском субботнике

Волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода совместно с жителями района приняли участие в общегородском субботнике, который прошел в Капотне. Акция охватила общественные территории и зоны отдыха. Эти работы по благоустройству организованы в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой «Газпром нефтью», сообщила пресс-служба предприятия.

«Мы ценим системный подход команды волонтеров Московского НПЗ к помощи в развитии района. Работники предприятия вместе с жителями Капотни поддерживают уют на наших улицах круглый год. Регулярные совместные акции объединяют москвичей всех возрастов, учат подрастающее поколение бережному отношению к природе. Свою лепту в благоустройство и процветание района может внести каждый», — отметил и. о. главы управы района Капотня Михаил Шитиков.

В уборке участвовали более 300 человек. Они привели в порядок скверы, очистив их от опавшей листвы, а также облагородили территорию возле мемориалов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Добровольцы также привели в надлежащий вид берег заводского пруда — популярного места отдыха горожан, а также обновили спортивные и детские площадки.

«Традицию субботников работники Московского НПЗ поддерживают более 85 лет, с момента основания предприятия. Сотни волонтеров предприятия с хорошим настроением выходят на акции, чтобы скорее подготовить столицу к теплому сезону. С наступлением лета горожан также порадуют новые зеленые деревья и кустарники, высаженные на улицах Капотни в прошлом году к 80-летию Победы», — подчеркнул пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Работа на Московском НПЗ позволяет строить карьеру в нефтяной отрасли и развиваться в разных направлениях: науке, спорте, волонтерских инициативах. В движении волонтеров предприятия задействовано свыше 500 сотрудников. Их проекты способствуют созданию комфортной городской среды. За последнее десятилетие в Юго-Восточном административном округе проведено более 100 экологических акций, в ходе которых высадили свыше 8,5 тыс. деревьев и кустарников.