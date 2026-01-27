Волонтеры помогли очистить от снега медучреждения Орехово-Зуевского округа 27 января

Волонтеры-медики из Государственного гуманитарно-технологического университета 27 января участвовали в уборке снега на территории филиала №3 и поликлиники №3 Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты очищали дорожки, тротуары и подъездные пути к медицинским учреждениям. Благодаря их помощи пациенты, в том числе пожилые и люди с ограниченными возможностями, смогли беспрепятственно попасть на прием к врачу.

Сотрудники больницы поблагодарили волонтеров, отметив, что без их поддержки добраться до работы было бы сложно.

В Орехово-Зуевском округе продолжается ликвидация последствий снегопада, начавшегося в ночь на 27 января. Для уборки улиц, общественных пространств и дворов задействовано более 200 единиц техники и 400 дворников. Очистка дорог проводится в несколько циклов без перерывов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.