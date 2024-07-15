Волонтеры Ленинского округа поздравили почтальонов с профессиональным праздником

«Подобные инициативы заслуживают особого внимания, ведь труд почтовых работников нередко остаётся за кадром. Их ежедневные усилия по доставке корреспонденции и посылок вносят неоценимый вклад в поддержание связи между людьми. Профессиональный праздник — отличный повод подчеркнуть важную роль, которую почта играет в жизни каждого из нас. С развитием технологий и расширением спектра услуг, почтовая служба движется в ногу со временем, сохраняя традиции и неизменную преданность своему делу», — приводятся в сообщении слова руководителя «Молодой Гвардии» Данилы Сорокопудова.

В пресс-службе добавили, что волонтеры вручили специалистам поздравительные открытки и букеты цветов, а также выразили глубокую благодарность за труд, который работники вкладывают каждый день, чтобы доставлять письма и посылки в каждый уголок нашей огромной страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.