Волонтеры Красногорска провели лекцию о безопасности в современном мире

Волонтеры Красногорска организовали лекцию, посвященную вопросам безопасности и противодействия этим негативным явлениям. На лекции обсуждались основные аспекты терроризма и экстремизма, а также способы борьбы с ними, передает пресс-служба администрации городского округа.

Участники узнали о том, как правильно действовать в случае возникновения угрозы террористического акта, какие меры предосторожности следует соблюдать и как оказать помощь окружающим.

Волонтеры подчеркнули важность осознания проблемы и необходимости активного участия каждого человека в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Они призвали молодежь быть внимательными к происходящему вокруг и готовыми к сотрудничеству с правоохранительными органами и другими организациями, занимающимися вопросами безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.