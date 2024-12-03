Волонтеры Королева почтили память неизвестных героев

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Эта дата посвящена всем пропавшим без вести и безымянным воинам, отдавшим свою жизнь за Родину. Накануне вечером волонтеры Королева почтили память погибших воинов на Мемориале Славы. Они зажгли памятные свечи и почтили память минутой молчания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, День неизвестного солдата был учрежден указом Президента РФ в 2014 году. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах неизвестного солдата. В этот день ежегодно по всей стране проходят мероприятия, митинги, призванные чтить память героев, завоевавших Победу.

Мемориал Славы — это главный символ боевой славы и вечной памяти в Королеве. Он посвящен памяти калининградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал был открыт 9 мая 1985 года. В 2015 году на Мемориале Славы впервые был зажжен Вечный огонь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.