Волонтеры колледжа Щелкова отправили гумпомощь жителям ДНР, ЛНР и Запорожья

Студенты, родители и педагоги Щелковского колледжа на постоянной основе участвуют в сборе гуманитарной помощи для нуждающихся. В рамках этой работы осуществляется поддержка нескольких волонтерских организаций, включая «Неравнодушное Подмосковье», «Вместе Za наших» (Монино), «С миру по нитке», а также благотворительного фонда «Надежда, вера, возрождение». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Волонтеры организации «Отзывчивые сердца» при Щелковском колледже передали чай, кофе, мучные изделия, крупы, консервы, сахар, сладости, сгущенное молоко, лопаты, носки и средства личной гигиены жителям Запорожья. Также филиалу № 3 волонтерского движения «Неравнодушное Подмосковье» активисты колледжа передали вещи для семей участников СВО и мирного населения ЛНР, ДНР и Запорожской области.

По словам представителей колледжа, особую поддержку оказывают родители, которые активно помогают продуктами и другими необходимыми товарами. Студенты же не только собирают помощь, но и участвуют в ее сортировке и подготовке к отправке.

«Работа ведется на постоянной основе. Сейчас мы готовим сразу два сбора — один на отправку через волонтеров, а другой для солдат, находящихся на лечении в госпитале. Вся помощь передается через наших надежных партнеров, таких как «Неравнодушное Подмосковье», «БРАВЕС», «Надежда, вера, возрождение», — отметила представитель волонтерской организации «Отзывчивые сердца», действующей при Щелковском колледже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.