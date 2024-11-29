Волонтеры колледжа «Подмосковье» стали призерами форума добровольцев

сегодня в 19:38

В профессионально-педагогическом колледже Государственного гуманитарно-технологического университета состоялся VI региональный форум добровольцев и активистов среднего профессионального образования «Создавай. Помогай. Организуй». Среди участников форума — волонтеры колледжа «Подмосковье» под руководством педагога-психолога и наставника волонтерского объединения Любови Смирновой, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа форума включала командный квест «Стань ближе», круглые столы, работу над проектами и их защиту. Участники разработали брендбуки, создали буклеты и сняли видеоролики.

В рамках форума представители колледжа «Подмосковье» продемонстрировали высокий уровень подготовки. По итогам мероприятия студентка Дарья Зуйкова заняла 1 место с проектом по инклюзивному волонтерству, а учащийся Кирилл Кирьянов занял 3 место за проект по социальному волонтерству.

Педагогический состав колледжа также активно участвовал в мероприятии. Преподаватели приняли участие в интерактивной игре «Мое Подмосковье» и обсудили актуальные вопросы развития добровольческого движения на круглом столе «СПО. Территория добровольчества».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.