Волонтеры Клина помогают пожилым в рамках «Декады милосердия»

Декада милосердия проходит в Московской области с 1 по 15 апреля, в этот период особое внимание уделяют пожилым и малообеспеченным жителям. В Клину к акции присоединились участники движения «Волонтеры Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье с 1 по 15 апреля проходит Декада милосердия, приуроченная к Светлому Христову Воскресению. Помощь оказывают одиноким пенсионерам, инвалидам, пожилым сельским жителям и малообеспеченным гражданам. Получатели социальных услуг КЦСОР «Клинский» могут бесплатно пригласить помощников для бытовых работ. В городе чаще всего просят вымыть окна, в селах — убрать зимний мусор с участков.

В Клину добровольцы ежегодно поддерживают социальных работников. 6 апреля школьницы Алина и Ксения навестили 88-летнего ветерана труда Виктора Борисовича Ермолаева. Его дочь живет далеко, поэтому помощь оказалась особенно востребованной. Девушки вымыли окна, протерли люстры и пропылесосили квартиру. Ветеран передвигается с ходунками, и самостоятельно справляться с такими делами ему трудно. С работой волонтеры управились чуть больше чем за час.

«Неофициально волонтерством я занимаюсь с 4–5 класса, а официально зарегистрировалась в движении примерно год назад. Легче перечислить то, что мы не делаем. Мы убираемся, ухаживаем за пожилыми людьми и животными, ездим в приюты, помогаем на субботниках, участвуем в культурных мероприятиях и раздаем листовки», — рассказала ученица школы имени М. Калининой Алина Ш.

Она отметила, что старается регулярно участвовать в добровольческих акциях и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.