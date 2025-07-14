Волонтеры Каширы в жару раздают воду на улицах города

Наступило долгожданное лето, да еще какое — днем воздух прогревается до 30-32 градусов. «Волонтеры Подмосковья» городского округа Кашира помогают жителям города пережить жару: в самые «горячие» часы ребята раздают питьевую воду на остановках, в скверах и оживленных улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В жаркие дни врачи и сотрудники МЧС советуют носить светлую, просторную одежду и головной уборы. Кроме того, рекомендуется пить больше чистой воды и не находиться на жаре, избегать физической нагрузки, 2-3 часа в день проводить в прохладном помещении, не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах.

«Эта акция очень важна, так как на протяжении трех месяцев жара не спадает. С каждым днем все жарче, но мы делаем все, чтобы жителям нашего города было комфортно. Особенно мы обращаем внимание на пожилых людей и семьи с детьми», — поделился один из волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.