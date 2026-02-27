Волонтеры из Воскресенска стали лауреатами премии добровольческих инициатив «За Дело!»

Это значимое событие собрало активистов, чтобы отметить выдающийся вклад неравнодушных жителей и организаций в развитие волонтерского движения и реализацию социальных проектов.

В этом году почетными лауреатами премии от Воскресенска стали: МУ «Молодежный центр „Олимпиец“, а также Раиса Комарова, Анна Морозова и Александра Роскина. Их деятельность охватывает разные сферы — от работы с молодежью до адресной помощи, но объединяет их искреннее желание быть полезными.

«Эти люди и организация — настоящий пример того, как инициатива и неравнодушие меняют жизнь вокруг. Награда „За Дело!“ подчеркивает важность их ежедневного труда, вдохновляя других на добрые поступки», — отметили в молодежном центре «Олимпиец».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.