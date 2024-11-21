Волонтеры из университета Коломны вернулись из командировки в Луганск

Два года назад первый студент коломенского ГСГУ отправился в зону специальной военной операции, и с тех пор помощь от студентов университета стала регулярной. Недавно из двухнедельной гуманитарной миссии вернулись Максим Искимжи и Олег Никитин с факультета истории, управления и сервиса, а также Егор Соклаков с технологического факультета, который отправился в Донбасс уже во второй раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учащиеся помогали в прифронтовом госпитале Луганска. В их обязанности входила разгрузка гуманитарной помощи, распределение продуктов, оформление документов и помощь в уходе за ранеными бойцами.

Как отметили добровольцы, тяжелая физическая работа не вызывала трудностей, но совместная работа с врачами в операционном блоке была эмоционально сложной.

На встрече с ректором ГСГУ Жанной Леоновой волонтеры поделились впечатлениями. Одной из самых запоминающихся историй стала беседа с бойцом с позывным «Кот», который, несмотря на тяжелое ранение, неделю полз к своим, оказывая себе первую помощь самостоятельно. Как рассказал военнослужащий, такие навыки он приобрел благодаря службе в армии.

Студент факультета физической культуры и спорта Антон Хуторнюк, который уже четыре раза участвовал в гуманитарных миссиях, предложил организовать в университете форум по обучению навыкам тактической медицины. Ректор ГСГУ поддержала идею, подчеркнув, что эти знания важны не только для волонтеров, но и для будущих педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется »Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.