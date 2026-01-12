Волонтеры из Шатуры помогли расчистить снег у конного клуба в Алексино-Туголес

Активисты волонтерской роты «Боевого братства» из Шатуры 11 января помогли хозяйке конного клуба в деревне Алексино-Туголес расчистить подходы к загонам с лошадьми после снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Члены молодежного движения «Волонтерская рота Боевого братства» откликнулись на заявку, поступившую из федерального штаба, и пришли на помощь хозяйке конного клуба Алене Селиверстовой. Женщина вместе с матерью осталась без поддержки: ее супруг сейчас служит в зоне специальной военной операции.

Семья Селиверстовых занимается выращиванием и подготовкой лошадей, но помощников по хозяйству у них нет. После обильных снегопадов самостоятельно справиться с расчисткой территории оказалось невозможно.

Волонтеры, в основном школьники из Кривандинской школы, расчистили дорожки к домикам с лошадьми и помогли перевернуть рулоны с сеном. Руководитель местного отделения Евгений Пыльцын отметил, что ребята быстро откликнулись, понимая сложность ситуации для людей и животных.

Алена Селиверстова поблагодарила волонтеров за помощь, подчеркнув, что поддержка пришла очень вовремя и позволила сэкономить силы и время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.