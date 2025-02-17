Волонтеры из Подольска спасают птиц от мазута в Анапе

Шесть волонтеров из Подольска в числе команды Подмосковья стали частью масштабной экологической миссии в Анапе. Среди них несколько студентов подольских колледжей и ученица лицея № 5, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На побережье ребят встретили тысячи таких же неравнодушных людей со всей страны. Общими усилиями они очищают Черное море и его берега от мазута, спасают пострадавших животных. Особенно тщательно заботятся о птицах, так как именно они сильнее всего пострадали от нефтяных пятен. Волонтеры из Подольска работают в Едином центре спасения пернатых, где оказывают подопечным комплексную помощь.

Все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, необходимыми для работы в загрязненной зоне: специальными костюмами, перчатками, масками и сапогами.

«В борьбе за чистоту природы задействовано 600 единиц техники, но главное — большие сердца людей, которые не смогли остаться в стороне. Наши волонтеры вернутся домой, но плоды их добрых дел останутся надолго», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.