Волонтеры из Подмосковья участвуют в ликвидации разлива нефтепродуктов

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла экологическая катастрофа: в результате шторма разломились корпуса двух танкеров. Волонтеры Подмосковья Дмитровского муниципального округа не остались в стороне и отправились на помощь. Они активно участвуют в ликвидации последствий разлива нефти, сообщает пресс-служба администрации округа.

Загрязнение затронуло не только поверхность моря, но и пляжи, проникая глубоко в песок, что представляет серьезную угрозу для местной фауны. Многие животные, не осознавая опасности, вступают в контакт с мазутом, что приводит к их гибели.

Волонтеры используют различные методы очистки. С помощью лопат и сеток они тщательно просеивают песок, отделяя его от мазута. Просеянный песок аккуратно упаковывается в специальные мешки, которые будут отправлены в место временного хранения. Эти мешки в дальнейшем будут утилизированы или использованы для переработки, чтобы минимизировать вред, нанесенный природе.

Работа волонтеров требует значительных усилий и времени, но их самоотверженность и стремление защитить окружающую среду не знают границ. Они работают в тесном сотрудничестве с экологическими организациями и местными властями, чтобы максимально эффективно справиться с последствиями разлива и восстановить экосистему региона.

«Этот инцидент еще раз подчеркнул важность участия добровольцев в различных инициативах. Волонтеры своим примером показывают, как важно объединять усилия ради сохранения природы и здоровья нашей планеты», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.