Волонтеры из Одинцовского округа участвуют в премии губернатора Подмосковья

Волонтеры из Одинцовского округа смогут подать заявки на ежегодную премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» с 9 по 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием заявок на участие в ежегодной премии губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» стартовал 9 декабря и завершится 15 декабря. К участию допускаются граждане России старше 18 лет, проживающие или временно находящиеся на территории Подмосковья.

Призовой фонд премии составляет 80 миллионов рублей. Победители определяются в трех номинациях: в двух спецноминациях предусмотрено по 30 премий по 1 миллиону рублей, а в номинации «Доброе дело» — 40 премий по 500 тысяч рублей.

Заявки принимаются через сайт премия-мырядом.рф. Кандидаты из Одинцовского округа могут получить консультацию по телефону +7 (495) 181-90-00 доб. 4451 в секторе по работе с молодежью и волонтерами управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.