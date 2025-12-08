Волонтеры из Одинцовского округа победили в двух номинациях конкурса в Подмосковье

Филипп Собх и Камила Гусейнова из Одинцовского округа стали победителями в двух номинациях регионального конкурса «Волонтер года – 2025», который прошел 5 декабря в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал ежегодного регионального конкурса добровольцев Московской области «Волонтер года – 2025» состоялся 5 декабря. В этом году победителей определяли в 12 номинациях. Представители Одинцовского округа стали лучшими сразу в двух из них.

Филипп Собх победил в номинации «Многолетний вклад», а Камила Гусейнова стала лауреатом в категории «Открытие года». Торжественная церемония награждения прошла в праздничной атмосфере с творческими выступлениями, молодежными площадками и подарками.

В этом году награды получили 32 волонтера из разных городов Подмосковья. Организаторы отметили рекордное количество заявок — более 230 из 56 муниципалитетов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.