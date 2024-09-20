Волонтеры из Мурманска шьют тысячи носилок для ВС РФ

сегодня в 19:03

Добровольцы из «Золотых рук Ангела» сшили 2 тыс носилок для участников СВО

Мурманские добровольцы организации «Золотые руки Ангела» передали на нужды российских войск на СВО более 2000 носилок, а также около 950 пятиточечников и 500 эвакуационных строп. Также неравнодушные граждане изготавливают окопные свечи, гибкие медшины, тепломатрасы и вяжут теплые носки для солдат, сообщает Бриф24 со ссылкой на Оперштаб Заполярья.

«Кто-то помогает финансово, кто-то жертвует свое время и труд. Жители Мурманской области всегда были и остаются неравнодушными. Спасибо!» — отметила координатор организации Анастасия Таносенко.

Она добавила, что «Золотые руки Ангела» нуждаются в помощи волонтеров. По словам Таносенко, в объединении работа найдется для каждого.

Добровольческая организация с 2022 года оказывает помощь своим землякам-участникам СВО и мирному населению Донбасса.