Волонтеры из Ленинского округа закрасили надписи на домах

«Волонтеры Подмосковья» Ленинского городского округа приняли участие в проведении ежегодной акции «Единый день по выявлению и закрашиванию надписей, содержащих контакты распространителей наркотических средств и психотропных веществ», сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Я, как начальник отдела по работе с молодёжью, считаю своим долгом привлекать подрастающие поколение к данной акции, чтобы не допустить молодёжь к употреблению запрещенных веществ. К сожалению, в интернете и на улице очень часто появляется такая реклама, и наша задача ограничить подрастающее поколение от призывов к употреблению», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по работе с молодежью Ильи Сенчурова.

Юные добровольцы выявили и закрасили болончиками с краской рекламу о запрещенных веществах на домах, электро и тепло подстанциях и заборах в городе Видное на улице Школьной и проспекте Ленинского комсомола. Данная акция в Подмосковье проходит с 2017 года.

«Сегодня мы вместе сделали еще одно доброе дело. Мы присоединились к акции, чтобы в нашем округе все меньше и меньше было негативной рекламы. Каждый из нас может внести свой вклад в создание безопасной и чистой среды», — добавила активистка движения «Волонтеры Подмосковья», ученица 11 класса МАУ «ВХТЛ» города Видное Ярослава Грачева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.