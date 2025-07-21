Волонтеры из Ленинского округа встретились с вице-президентом ГК «Чистая линия»

Делегация из 20 добровольцев местного отделения «Волонтеры Подмосковья» представила Ленинский округ на масштабной встрече с вице-президентом группы компаний «Чистая линия» Арменом Бениаминовым. Мероприятие, прошедшее в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», позволило молодым волонтерам получить ценные советы и вдохновение от успешного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Такие события помогают ребятам расширить кругозор и определить путь дальнейшего развития. Молодость — это время открытий, важных решений, выбора своего пути. И чтобы помочь ребятам, мы приглашаем на наши встречи экспертов в самых разных областях: журналистов, артистов, бизнесменов, общественных деятелей и других», — приводятся в сообщении слова министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе.

Сообщается, что лидер общественного мнения Армен Бениаминов поделился с волонтерами своей историей успеха, акцентируя внимание на важности качественного образования, глубокого погружения в профессию и активного участия в общественной жизни. В ходе личного общения участники смогли задать интересующие вопросы и получить развернутые ответы.

«Спасибо организаторам за встречу, а спикеру за интересный диалог. Такие встречи с успешными людьми помогают нам накапливать знания и определять свой дальнейший путь развития», — поделилась участница встречи из Ленинского округа Анна Кузнецова.

Мероприятие, организованное министерством информации и молодежной политики Московской области, собрало более тысячи участников из 50 муниципалитетов региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.