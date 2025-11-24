Волонтеры из колледжа «Энергия» поучаствовали в научно-практическом форуме

Команда «Энергия Победы», занявшая 1 место во Всероссийском конкурсе волонтеров, под руководством наставника Ирины Варыпаевой приняла активное участие в Международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сборная команда волонтеров колледжа «Энергия» сопровождала участников мероприятия, помогала, направляла и поддерживала позитивный настрой на протяжении всего события. Туда вошли акттивисты из всех подразделений колледжа (Реутов, Балашиха, Электроугли, Ногинск).

Организатор мероприятия — Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации в партнерстве с Музеем Победы отметил: «В течение всего форума вы видели наших помощников в оранжевых футболках — чудесных волонтеров из команды «Энергия Победы». Очень рады были работать с Вами и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!».

Форум проводился в рамках реализации федерального проекта «Без срока давности». В его работе приняли участие государственные и общественные деятели, представители судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов и дипломатического корпуса, российские и зарубежные историки, юристы и эксперты по международному праву, журналисты и публицисты, сотрудники музеев, архивов и научных институтов, деятели культуры и искусства.

Как отметили представители колледжа, форум, проводимый в рамках проекта «Без срока давности», стал уникальной площадкой межведомственной и профессиональной коммуникации.

«Мы уверены, что предложения, сформулированные здесь, лягут в основу научных изданий, просветительских мероприятий, патриотической и образовательной работы с молодежью и педагогическим сообществом, а также станут базой для правовой оценки преступлений нацистов и их пособников в состоявшихся судебных процессах, как факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны», — команда «Энергия Победы» выразила благодарность организаторам, гостям и участникам форума.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.