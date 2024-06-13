Волонтеры из «Движения первых» помогли Центральной библиотеке Ленинского округа

В Ленинском городском округе Центральную библиотеку в Видном посетили волонтеры проекта «Движение первых», воспитанники школы № 11. Они приехали чтобы помочь сотрудникам навести порядок на книжных полках, подклеить книги и привести в порядок картотеку. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«За день ребятами было охвачено свыше 100 книг, проведена влажная уборка на всех полочках, теперь на библиотечных стеллажах полный порядок, библиотека ждёт своих читателей. Приятно, что ребята выступили с такой инициативой, охватить такое количество книг, ведь чтобы привести их в порядок, одних сотрудников библиотеки будет мало, а выдавать читателям, конечно же, хочется опрятные книги. Спасибо ребятам за такую помощь!», — сказала директор Центральной сети библиотек Ленинского округа Татьяна Лукашова.

«Движение первых» — это общероссийское общественно-государственное движение, созданное 1 сентября 2022 года для воспитания, организации досуга подростков, и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Отделения движения открылись в каждом муниципалитете России, включая новые регионы, а в каждой школе созданы первичные ячейки движения.

На сегодняшний день сеть библиотек Ленинского округа охватывает свыше 30 тыс. жителей. Любителей читать в муниципалитете с каждым днем становится больше — в библиотеки ежедневно записывается порядка 10 человек. Весь летний период для ребят, посещающих детские лагеря, в библиотеках будут проводиться интерактивные игры, встречи с писателями, краеведческие экскурсии по Ленинскому округу, а также творческие конкурсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.