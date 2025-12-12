Волонтеры из Домодедово завершили гуманитарную миссию в Мариуполе в декабре

Трое волонтеров из Домодедово вернулись из Мариуполя, где почти две недели оказывали помощь жителям Донецкой Народной Республики в рамках гуманитарной миссии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Три активиста из Домодедово отправились в Мариуполь в конце ноября и работали там почти две недели. Волонтеры помогали в администрации города и учреждениях социальной защиты, занимались восстановлением документов, архивов и баз данных. Особое внимание уделялось поддержке пожилых людей в рамках программ активного долголетия.

Участники миссии оказывали адресную помощь многодетным семьям, организовывали творческие занятия, передавали гуманитарную помощь, игрушки и необходимые вещи детям, находящимся на длительном лечении и реабилитации. Часть работы была связана с поддержкой медицинских учреждений и госпиталей, а также с помощью военнослужащим.

Волонтеры отметили, что жители Мариуполя тепло встретили гуманитарную группу. «Жители и военные относились к нам с особым уважением, с особой радостью в глазах воспринимали нашу помощь. Мы также помогали церкви, заготавливали дрова на зиму. Еще мы подарили игрушки детям, которые проходят длительное лечение, реабилитацию», — рассказал один из участников миссии.

Домодедовцы также приняли участие в памятных мероприятиях, возложили цветы к мемориалу в память о погибших мирных жителях. По словам волонтеров, несмотря на сложные условия, осознание важности помощи мирному населению помогало справляться с трудностями. Гуманитарная миссия стала для участников значимым личным опытом и вкладом в поддержку нуждающихся людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.